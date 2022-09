Milan, oggi il primo derby stagionale: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

È arrivato il gran giorno del derby, il primo della stagione 2022/2023. Dopo che nella passata annata, in virtù dello scontro in semifinale di Coppa Italia, si erano giocati quattro incontri tra Milan e Inter (bilancio: una vittoria a testa e due pareggi), oggi alle 18 si scende in campo in un San Siro a predominanza rossonera nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono fermi a 8 punti dopo quattro giornate e inseguono l'Atalanta e la Roma a 10 e proprio l'Inter a 9 punti. La sfida precederà anche i primi impegnin europei per entrambe le squadre. I motivi di interesse dunque non mancano.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, oltre che dagli ufficiali VAR Di Paolo e Paganessi. Il quarto uomo della sfida sarà invece il signor Marcenaro.

La supersfida sarà trasmessa su Dazn a partire dalle 17.15 con fischio di inizio fissato per le 18. Anche la redazione di MilanNews.it, come di consueto, offrirà la live testuale della gara oltre che la live di avvicinamento alla partita nel corso della giornata.