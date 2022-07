Milan, oggi inizia il raduno: il programma del primo giorno di pre stagione

MilanNews.it

Come comunicato da acmilan.com, oggi è il primo giorno della pre-stagione 2022-2023 del Milan: "Ritrovo alle 10.00 del mattino e tutti in campo alle 11.00 per la ripresa dei lavori in vista della nuova Serie A che prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 agosto con la sfida casalinga contro l'Udinese alle 18.30. L'allenamento si svolgerà sul campo 6, quello esterno, per permettere ai tifosi presenti di assistere alla prima seduta stagionale". Dalle 15.00, poi, ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli.". MilanNews.it vi proporrà immagini da Milanello e la conferenza stampa in live testuale di Stefano Pioli.