MilanNews.it

Archiviata la sconfitta contro il Napoli e trascorsi i due giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli, i rossoneri si ritroveranno oggi a Milanello per iniziare la preparazione in vista della sfida di sabato 1 ottobre contro l'Empoli: appuntamento per l'allenamento nel pomeriggio senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali.