Milan, oggi nuovo allenamento. Walker e Loftus in dubbio per Bologna e Lazio

vedi letture

Ieri mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per iniziare il lavoro per Bologna-Milan di giovedì sera al Dall'Ara. La redazione di MilanNews.it ha appreso che sia Loftus-Cheek che Kyle Walker hanno svolto del lavoro personalizzato. Oggi la squadra si ritroverà nuovamente in campo anche se il duo dovrebbe saltare sia il recupero contro i rossoblu che la sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio.

Questi attualmente gli infortunati del Milan.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Ruben Loftus-Cheek: ricaduta sul problema al flessore della coscia destra. Bisogna aspettare inizio marzo per rivederlo in squadra.

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Il brasiliano starà fuori a lungo, dai due ai tre mesi.

Kyle Walker: non al meglio della condizione dopo Milan-Feyenoord. Ha saltato il Torino, dovrebbe rimanere ancora out anche questa settimana.