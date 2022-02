Milan, ogni volta che Olivier Giroud segna… è subito +3

Olivier Giroud come Re Mida. Ogni cosa che tocca diventa oro. Ogni pallone che spedisce in porta regala un +3 alla squadra rossonera. Il Milan, infatti, con il numero nove in gol ha sempre vinto: contro il Cagliari (doppietta), il Verona (un gol), il Torino (un gol), la Roma (un gol), il Genoa in Coppa Italia (un gol) e con l'Inter (doppietta).