Milan, ok la tenuta difensiva nei primi due test: Tatarusanu è ancora imbattuto

Pro Sesto e Modena non sono certo avversari super probanti, ma le statistiche positive vanno sempre proposte e fa sempre piacere raggiungerle: nelle prime due amichevoli stagionali, infatti, Tatarusanu, così come gli altri portieri impiegati, non ha ancora subito alcun goal. Si attendono, ovviamente, avversari di maggiore caratura oltre alle prima parate in rossonero del nuovo acquisto Maignan.