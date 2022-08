Milan, Onyedika è il primo nome per il centrocampo: i numeri della passata stagione

Fonte: Transfermarkt

MilanNews.it

Raphael Onyedika è il nome più caldo per il centrocampo del Milan. Il classe 2001 del Midtjylland è in cima alla lista di Paolo Maldini e Ricky Massara sia per caratteristiche sia per la giovane età. Nella scorsa stagione vissuta in Danimarca, il centrocampista nigeriano ha raccolto ben 48 presenze segnando quattro reti e fornendo tre assist. Nell'annata appena iniziata, invece, Onyedika ha già giocato cinque partite nel campionato danese e tre nei preliminari di Champions League.