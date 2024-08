Milan, ora all'appello manca solo Alvaro Morata: quando arriverà lo spagnolo

Nella giornata di oggi, al Centro Sportivo di Milanello, sono tornati gli eliminati alle semifinali degli Europei in Germania: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez e l'olandese Tijjani Reijnders. I rossoneri a Carnago hanno conosciuto il loro nuovo compagno, il centrale serbo Strahinja Pavlovic con il quale si alleneranno nei prossimi giorni in attesa di ricongiungersi alla squadra che attualmente è impegnata in tournée negli Stati Uniti: Fonseca & Co. torneranno dopo il 6 agosto, giorno in cui il Milan sfiderà il Barcellona a Baltimora in amichevole.

Facendo i conti e considerando che i vari Leao, Pulisic, Musah e Okafor sono tornati dalle vacanze unendosi direttamente alla squadra in terra americana, l'ultimo milanista che manca all'appello è un volto nuovo. Si tratta ovviamente di Alvaro Morata, primo acquisto del Milan in questa campagna acquisti estiva che raccoglierà l'eredità di Olivier Giroud al centro dell'attacco. Lo spagnolo, vincitore dell'Europeo con la sua Nazionale da capitano, si sta godendo gli ultimi giorni di riposo con la famiglia e sarà a Milanello per il 10 agosto. Tre giorni dopo ci sarà il Trofeo Silvio Berlusconi e una settimana dopo la prima di campionato.