Milan, ora gli Stati Uniti: partenza fissata per giovedì 25 luglio

Nella giornata di ieri il Milan di Paulo Fonseca ha fatto il suo esordio con la prima amichevole di questo precampionato. I rossoneri hanno pareggiato a Vienna per 1-1 contro i padroni di casa del Rapid. Autore del gol Alessandro Florenzi su assist di Daniel Maldini, in una gara in cui si è vista tutta la differenza di condizione tra la squadra rossonera e quella austriaca che tra quattro giorni inizierà la sua stagione ufficiale. Nessun allarmismo dunque ma tutto parte del processo in un contesto, quello milanista, che vede anche un nuovo tecnico alla guida e i titolarissimi ancora in vacanza.

Le cose cominceranno a farsi interessanti a partire da questa settimana con la partenza per gli Stati Uniti d'America dove il Milan andrà in tournée per il secondo anno consecutivo. Il volo di andata per la delegazione rossonera è fissato per il pomeriggio di giovedì 25 luglio e in terra americana il Diavolo disputerà tre amichevoli. Questo il calendario (date e orari italiani):

28 luglio, ore 00.00: Milan-Manchester City a New York City

1° agosto, ore 02.30: Milan-Real Madrid a Chicago

7 agosto, ore 01.30: Milan-Barcellona a Baltimora