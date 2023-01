MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi, dopo l'infortunio muscolare subito in amichevole contro l'Arsenal del 13 dicembre, sta lavorando in questi giorni per rientrare in gruppo lunedì ed essere a disposizione di Stefano Pioli per il match di mercoledì 11 gennaio di Coppa Italia contro il Torino o, al massimo, per la trasferta di Lecce del 14 gennaio.