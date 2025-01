Milan osceno a Zagabria: rossoneri nervosi, sotto e in dieci all'intervallo

vedi letture

Un Milan osceno quello sceso in campo a Zagabria, senza troppi giri di parole. I rossoneri sono entrati senza intensità e senza verve in una delle partite più importanti della stagione e hanno pagato la differenza con la squadra di casa che invece si è presentata con il coltello tra i denti. Il Milan non riesce mai a tirare in porta e poi va sotto dopo venti minuti con un erroraccio di Gabbia che spalanca la strada del gol a Baturina. Quindi il Diavolo cede il passo al nervosismo: due gialli in pochi minuti per Pulisic (proteste veementi) e Musah per aver strattonato un avversario infortunato a terra. Poco dopo il centrocampista americano fa la frittata e commette un altro fallo molto ingenuo che gli costa la seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci. Dopo l'inferiorità i rossoneri rischiano di subire il secondo gol. Serve una totale inversione ma la strada ora è in salita.

Le formazioni ufficiali della sfida:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. A disp.: Zagorac, Filipovic, Hoxha, Cordoba, Mbuku, Ristovski, Rog, Mikic, Cutuk, Pavic, Spikic, Jakirovic. All. Fabio Cannavaro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao