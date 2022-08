MilanNews.it

Come riferisce questa mattina Tuttosport c'è ottimismo all'interno delle trattative tra Milan e agenti per il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori. Le discussioni procedono bene e il difensore inglese vuole continuare a indossare il rossonero. La società è al lavoro per prtare a termine la trattativa in tempi brevi.