Altra sconfitta in campionato per il Milan, battuto dal Sassuolo a San Siro per 2-5. La squadra di Stefano Pioli ha subito anche una rete di testa segnata da Domenico Berardi. La difesa del Milan ha subito ben otto gol in questa maniera, facendo registrare il dato peggiore dell'intera Serie A. A riferirlo è Opta.