Milan, Paquetà potrebbe restare in Italia per tutta la settimana

Quella di ieri è stata la prima giornata rossonera di Lucas Paquetà: il neo acquisto milanista, arrivato insieme alla moglie e ai genitori, è infatti sbarcato in mattinata a Malpensa e alla sera ha visto dalla tribuna a San Siro la sfida contro il Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport, il brasiliano dovrebbe ora restare in Italia per qualche giorno per conoscere il mondo Milan, svolgere qualche test atletico ed incontrare i nuovi compagni di squadra. La sua permanenza a Milano potrebbe prolungarsi fino al prossimo week-end.