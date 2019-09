Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma il Milan non vuole rischiare. Ecco perché, come riporta Tuttosport, Lucas Paquetà - a causa di un problema ai muscolo flessori della coscia sinistra - salterà anche la sfida casalinga contro la Fiorentina, oltre che la trasferta di Torino. Uno stop - si legge - che non aiuta l’inserimento del brasiliano, il quale sta faticando a entrare negli schemi di Giampaolo.