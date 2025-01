Milan-Parma affidata ad Abisso: sarà l'undicesimo incrocio con i rossoneri

Dopo i tre punti cruciali ottenuti in Champions League grazie alla vittoria di San Siro contro il Girona, il Milan tornerà in campo domenica sempre in casa in campionato: l'avversario di giornata sarà il Parma, capace di sconfiggere i rossoneri nella gara di andata al Tardini, giocatasi alla seconda giornata. La partita sarà alle ore 12.30 ed è stata affidata al fischietto siciliano Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Sarà l'undicesimo incrocio tra l'arbitro e il Milan: nei dieci precedenti il bilancio per il Diavolo è molto positivo. I rossoneri hanno vinto 6 partite, pareggiate due e perse due. Sarà la tredicesimo volta invece con il Parma: per i crociati una sola vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte.

La squadra arbitrale:

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

ASSISTENTI: PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI