Milan-Parma, i rossoneri devono cambiare marcia in campionato: la curiosa statistica che risale al 2013

Milan-Parma, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà a San Siro domenica 26 gennaio, alle ore 12:30. I rossoneri hanno perso solo uno degli ultimi 20 match casalinghi contro il Parma in Serie A, collezionando 15 vittorie e quattro pareggi nel parziale. In generale, tra le squadre incontrate almeno 20 volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria, solo contro il Cagliari (79%) i rossoneri vantano una percentuale di successi interni più alta che contro i Ducali (70% – 16/23).

NUMERI PRE PARTITA

Il Milan ha conquistato meno di 35 punti nelle prime 20 gare giocate in Serie A (31 nel torneo in corso) per la prima volta dal 2019/20 (28), quando chiuse il campionato in sesta posizione; l’ultima volta che i rossoneri avevano terminato la stagione in uno dei primi quattro posti in classifica dopo aver conquistato al massimo 31 punti a questo punto del torneo risale al 2012/13 (ultimo gradino del podio in quel caso).