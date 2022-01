Milan, Pellegri al Torino ritrova papà Marco: è il team manager dei granata

Il Torino è pronto a mettere a segno il colpo di mercato che regalerà a mister Ivan Juric un nuovo attaccante: Pietro Pellegri. È solo questione di ore per l’approdo in granata dell’ex Monaco che in questa prima parte di stagione 2021/2022 ha vestito la maglia del Milan. Il Torino ha trovato l’accordo con il Monaco (squadra ancora proprietaria del cartellino del giocatore) sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato attorno ai 6,5 milioni di euro. In granata, Pellegri ritroverà oltre che Juric (tecnico che lo aveva fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa), anche sua papà Marco, che fa il team manager nel club presieduto da Urbano Cairo.