Milan, pensiero per Emiliano Sala: "Tutte le nostre preghiere in questo momento difficile"

Il caso di Emiliano Sala ha shockato e colpito l'intero mondo del calcio. L'attaccante argentino, fresco di trasferimento al Cardiff, è sparito a bordo di un velivolo mentre sorvolava lo Stretto della Manica. Questo il tweet del Milan: "All our thoughts and prayers are with Emiliano Sala, those on board and all their loved ones at this worrying time".