Milan, per Allegri Jimenez è più un esterno alto che un terzino

Nell'incontro di ieri pomeriggio con il ds rossonero Igli Tare, Massimiliano Allegri ha parlato anche di altri giocatore della rosa del Milan oltre a Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Alex Jimenez è considerato più un esterno alto che un terzino, motivo per cui sulle fasce in difesa il Diavolo si muoverà probabilmente sia a destra che a sinistra.

Questo il comunicato del Milan sul ritorno in panchina di Allegri: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".