Milan, per arrivare a Scamacca la chiave può essere una contropartita

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Gianluca Scamacca è stato più volte accostato al Milan negli scorsi mesi. Secondo la Gazzetta dello Sport doveva essere previsto un incontro a fine stagione tra il duo Maldini-Massara e Carnevali del Sassuolo. Al momento però non si hanno conferme sulla possibilità di incontri. I neroverdi hanno già fissato il prezzo a 40 milioni di euro, in particolare dopo il rinnovo del proprio gioiello. Per questa ragione il Milan pensa anche a qualche contropartita tecnica da inserire nella trattativa per alleggerire la parte economica. I nomi più papabili sono quelli di Colombo e Brescianini, quest'anno rispettivamente in prestito alla Spal e al Monza in B. Si parla anche del goleador della primavera Marco Nasti oppure di Daniel Maldini. La società neroverde sta facendo le sue valutazioni.