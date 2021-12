Milan, per Bakayoko 3 partite da titolare quest'anno con 3 sostituzioni a fine primo tempo

Tiemoué Bakayoko quest’anno è partito titolare in 3 occasioni in campionato: contro Sassuolo, Salernitana e Udinese. In tutte e 3 i match però, Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo alla fine del primo tempo. Caso curioso dato che i cambi per scelta alla fine dei primi 45 minuti non sono così frequenti. Mai Bakayoko è partito titolare nelle 6 partite di Champions League che il Milan ha disputato. A non aiutare il giocatore nel suo percorso di crescita, c’è l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese fra metà settembre e metà ottobre.