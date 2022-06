Milan, per Bakayoko tutto in bilico. Summit a breve

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Solamente 14 partite in serie A per Timouè Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese in prestito biennale dal Chelsea potrebbe non rimanere la prossima stagione. Valutazioni in corso e presto ci sarà un summit con la dirigenza rossonera per parlarne e prendere una decisione. Nel frattempo si è fatto vivo anche il Valencia, con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina Bakayoko potrebbe essere un obiettivo per la mediana.