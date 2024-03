Milan, per fine maggio si pensa a un'amichevole... in Australia

Il campionato e la stagione sono ancora lunghe, ma Milan e Roma stanno pensando a quello che succederà dopo. Non si tratta però dell'Europeo, le vacanze o il calciomercato ma dell'organizzazione di un amichevole extraeuropea. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan e la Roma starebbero pensando di sfidarsi in amichevole in Australia e più precisamente nella città di Perth, a fine stagione. Un'operazione che avrebbe soprattutto risvolti di immagine e commerciali.

La data ipotizzata è il 31 maggio 2024 e il luogo è l'Optus Stadium di Perth, in Australia. Si tratterebbe della settimana successiva alla finale di Europa League, in programma il 22 maggio e in cui entrambe le squadre sperano di figurare tra i partecipanti. Il campionato finisce invece cinque giorni prima, il 26 maggio.