Milan, per Giroud 31 partite in stagione con 11 goal segnati. Brilla il poker in Champions

Nelle ultime ore è ritornato in auge il nome di Olivier Giroud per il Milan. L'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea, ha disputato 31 partite in totale in questa stagione segnando 11 reti.

Nello specifico, il 34enne francese ha giocatore 17 partite di Premier League (8 da titolare), per un totale di 746 minuti, mettendo a segno 4 goal. Più spazio in Champions League: 8 presenze (due da titolare) con 6 goal segnati tra cui il favoloso poker regalato ai Blues contro il Siviglia.