Milan, per gli ottavi si fa dura: ora serve vincere le ultime tre gare e sperare

La vittoria del Liverpool contro l'Atletico Madrid ha lasciato ancora aperta una porticina, ma il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League si fa davvero duro per il Milan dopo la sconfitta di ieri contro il Porto, la terza nelle prime tre partite: ora per i rossoneri sarà fondamentale vincere gli ultimi tre match del girone, un'impresa non impossibile ma quasi. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.