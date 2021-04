Milan, per Hauge zero minuti nelle ultime 4 partite dopo aver segnato contro la Sampdoria

Nonostante il periodo non fortunato del Milan con le ultime 2 uscite coincise con 2 sconfitte, Jens Petter Hauge continua a trovare pochissimo spazio. Il giovane norvegese, dopo aver segnato il gol del pareggio nei minuti finali di Milan-Sampdoria lo scorso 3 aprile, nelle successive 4 partite (Parma, Genoa, Sassuolo e ieri Lazio), non è mai sceso in campo. Le scelte di mister Stefano Pioli lo hanno relegato a 0 minuti giocati nelle ultime 4 partite disputate. Forse, dato che gli attaccanti non stanno brillando, sarebbe anche il caso di dare ad Hauge qualche chance in più.