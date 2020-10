Milan, per Ibra è la miglior partenza di sempre in A

A guidare i ragazzi del Milan contro lo Sparta Praga ci sarà il solito leader, Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a 39 anni è alla sua miglior partenza di sempre: capocannoniere in Serie A con tre doppiette in altrettante uscite. Mai lo svedese era scattato così forte. I gol totali sono 7 in 5 gare, compreso quello in Europa allo Shamrock Rovers: se si considerano le coppe, Zlatan eguaglia la partenza con il Psg del 2013-14.