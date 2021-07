Milan, per il momento il modulo non cambia: avanti con il 4-2-3-1

Servirà un po' di rodaggio a Giroud una volta arrivato a Milanello, quindi non c’è alcuna fretta di cambiare modulo per favorire la coesistenza tra lui e Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, di recente si è parlato di una virata sul 4-4-2, ma per il momento Pioli sembra deciso a non cambiare troppo l’assetto del Milan. Un sistema di gioco, il 4-2-3-1, che ha portato tante soddisfazioni ai rossoneri.