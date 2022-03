Milan, per Kalulu prima gioia in carriera a San Siro

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la rete segnata al 19esimo di Milan-Empoli, Pierre Kalulu ha esultato per la prima volta davanti al suo pubblico di San Siro. In precedenza, infatti, il centrale francese era andato a segno a Marassi contro il Genoa, mentre viene dichiarata come autogoal la rete propiziata in Champions contro il Porto. Si tratta, dunque, del primo goal stagionale per Kalulu.