Milan, per Kessie potrebbe essere l'ultimo derby

Franck Kessie potrebbe giocare il suo ultimo derby in maglia rossonera. Come riporta il Corriere dello Sport, da domani il centrocampista ivoriano potrebbe firmare ufficialmente con qualsiasi altra squadra. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, ma non sembra intenzionato a rinnovare. Nonostante questo, per Stefano Pioli resta una pedina fondamentale e sabato sarà regolarmente in campo nel big match contro l’Inter.