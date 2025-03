Milan, per la Gazzetta sono in calo le quotazioni di Tare per il ruolo di ds

In via Aldo Rossi non si ferma la caccia al nuovo direttore sportivo, una scelta che il Milan non può assolutamente sbagliare. La decisione finale verrà presa dall'ad Giorgio Furlani che già questa settimana inizierà ad incontrare i potenziali candidati. Negli ultimi giorni, si è parlato molto di Igli Tare, ex dirigente della Lazio, che sembrava essere in pole per diventare il nuovo ds milanista e invece le sue quotazioni sarebbero in calo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

In corsa restano invece Fabio Paratici, che piace molto anche perchè è italiano e conosce bene la Serie A, Markus Krösche, attuale responsabile di mercato dell'Eintrcht Francoforte, e Thiago Scuro, direttore generale del Monaco. Al Milan vengono poi accostati anche altri profili, come per esempio quelli di D'Amico dell'Atalanta e Sartori del Bologna.