Milan, per la quarta volta in stagione i rossoneri sono andati in svantaggio

Nella sfida di Champions League in casa del Salisburgo, il Milan di Stefano Pioli è andato in svantaggio per la quarta volta in sei partite in questa stagione: era infatti già successo contro Udinese, Atalanta e Inter. Contro i bianconeri e i nerazzurri, il Diavolo era riuscito a ribaltare il risultato, mentre contro i bergamaschi avevano chiuso la partita con un pareggio come contro gli austriaci.