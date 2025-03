Milan, per la seconda maglia dell'anno prossimo torna il "Diavoletto"

La seconda maglia del Milan per la stagione 2025/26 è pronta a riabbracciare un dettaglio che celebra la storia del club. Secondo gazzetta.it infatti sulla seconda divisa per la prossima stagione, notoriamente bianca, al posto dello stemma ovale ci sarà il Diavoletto, vecchio simbolo del Milan disegnato partendo da tre fiamme.

Nella mattinata di oggi invece Opaleak ha svelato in anteprima il design della prossima maglia home, che per l'ottava stagione consecutiva sarà vestita da PUMA. Nel corso di questa collaborazione il noto brand tedesco ed il Milan ci hanno abituati a diverse modifiche, ad alcuni strappi della regola, ma quello previsto per la prossima stagione è "rivoluzionario". Per la prima volta nella sua gloriosa storia, infatti, la maglia di casa del Diavolo dovrebbe essere caratterizzato da uno stemma da club monocromatico, in un design pulito, bianco e rosso, piuttosto che nella sua tradizionale versione rossonera.