Milan, per Maignan 18 parate nelle prime 7 partite di campionato

Come riportato sul sito della Lega Serie A, Mike Maignan ha effettuato 18 parate nelle prime 7 partite di Serie A. Una media di 2,5 parate a partita. Il nuovo portiere rossonero non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma e si sta candidando ad essere uno dei migliori calciatori in rosa nel Milan di questa stagione. A guidare la classifica delle parate effettuate in Serie A in questo inizio di campionato, troviamo Vid Belec (Salernitana) a 27, seguito da Emil Audero (Sampdoria) a 26.