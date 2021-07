Oggi il Milan disputerà un'amichevole contro la Pro Sesto. Sarà un primo test importante per Sandro Tonali, appena riscattato dal Brescia dopo una lunga trattativa. Come sottolinea Tuttosport, il centrocampista è desideroso di rivincita dopo una annata nella quale ci si è spesso domandati se la sua valutazione non fosse eccessiva rispetto al reale rendimento in campo.