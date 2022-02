Milan, pericolo giallo: tre titolari in diffida

Pericolo giallo per il Milan. Contro l’Udinese, infatti, saranno tre i giocatori rossoneri in diffida, tutti titolarissimi: Theo Hernandez, Romagnoli e Brahim Diaz. Uno scenario tutt’altro che rassicurante in vista dello scorso diretto col Napoli in programma domenica 6 marzo. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento non sembra che Pioli si faccia condizionare, risparmiando qualcuno: saranno tutti in campo, con la raccomandazione di stare particolarmente attenti e di evitare proteste.