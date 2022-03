Milan, pericolo Napoli: Insigne-Osimhen-Mertens in stagione hanno segnato complessivamente 29 gol

MilanNews.it

Domenica sera il Milan affronterà in trasferta il Napoli. La squadra di Stefano Pioli dovrà far particolarmente attenzione agli attaccanti partenopei. Gli uomini di Luciano Spalletti, pur non avendo un vero e proprio bomber, sono comunque temibili. Infatti, i 3 tenori offensivi – Insigne, Osimhen e Mertens – in stagione hanno segnato complessivamente 29 gol (11 il nigeriano e 9 a testa il capitano e il belga). Molto probabilmente Mertens partirà dalla panchina contro il Milan, ma sarà pronto a subentrare a gare in corso. Altre armi pericolose dei Napoli si chiamano Piotr Zielinski (7 gol in stagione), Fabian Ruiz ed Eljif Elmas (entrambi a quota 6 reti).