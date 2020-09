Milan, Pezzella tra gli obiettivi: ma non è un profilo "alla Elliott"

Tra le priorità del mercato del Milan c’è la ricerca di un difensore. Tuttavia, come riporta Tuttosport, non sarà semplice piazzare in uscita uno fra Duarte e Musacchio, né trovare l’elemento giusto. In cima alla lista rossonera c’è Milenkovic, ma la valutazione è troppo alta (40 milioni). Piuttosto attenzione all’altro centrale della Fiorentina, German Pezzella, il cui prezzo, (15 milioni) è oggettivamente più alla portata. L’argentino, però, ha 29 anni e non è un profilo "alla Elliott".