Milan, Piatek e Higuain aspettano una chiamata: il primo è pronto per le visite mediche a Milano, l'argentino è atteso a Londra

Sia Krzysztof Piatek che Gonzalo Higuain sono in attesa di una chiamata dal Milan: il primo per recarsi a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi, mentre l'argentino attende con ansia l'ok dei rossoneri per volare a Londra dove il Chelsea e soprattutto Sarri lo aspettano a braccia aperte. Lo riferisce il Corriere della Sera.