Milan-Pink Bari, la probabile formazione delle rossonere

Alle 14.30, al centro sportivo Vismara, si gioca il match tra Milan e Pink Bari. Le ragazze di Ganz devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta in rimonta contro la Florentia, e per questo cercheranno a tutti i costi di guadagnare i 3 punti, fondamentali per la corsa scudetto e per la Champions League.

Questa la probabile formazione:

MIlan (433): Korenciova, Tucceri, Hovland, Fusetti, Vitale, Carissimi, Jane, Conc, Bergamaschi, Giacinti, Heroum