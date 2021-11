Milan, Pioli alle prese con un’emergenza continua

Anche ieri, contro la Fiorentina, mister Pioli ha dovuto fare i conti con assenze pesanti, come quella di Tomori maturata alla vigilia del match (senza dimenticare Calabria, Rebic e il lungodegente Maignan). Insomma, come sottolinea il quotidiano Tuttosport, la continua emergenza sta condizionando il lavoro dell’allenatore rossonero, che non riesce ad avere la rosa al completo. Al Franchi, ad esempio, sono state le riserve del Milan a confezionare il gol del vantaggio della Fiorentina, un clamoroso doppio errore che Maignan e Tomori, con ogni probabilità, non avrebbero commesso.