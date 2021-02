Milan, Pioli e la parola "scudetto". Con lo Spezia tutti i titolari

Il Milan vola da almeno un anno per media punti ed è primo in classifica da 21 giornate di fila in questo campionato. Ma non pronunciate la parola “scudetto” in presenza di Stefano Pioli. Per l’allenatore rossonero solamente a maggio potrà essere sdoganata: “Quella parola lì la nominate sempre voi”, in riferimento alla stampa. “Non c'è bisogno che lo faccia anche io. State sicuri che lo farò solamente a maggio". I rossoneri stasera saranno impegnati sul campo dello Spezia e per la prima volta dopo due mesi il Milan avrà l’organico quasi al completo. Pioli ha recuperato in un colpo solo sia Kajer che Bennacer, verso la titolarità, ed è stato convocato anche Tonali. "È stata una buona settimana, tutti hanno lavorato con la squadra e sono disponibili a parte Díaz e Maldini. Ho ampie possibilità di scelta ed è un aspetto importante, non sarà semplice ma avrò bisogno di tutti: sono sempre fondamentali i titolari ma anche i cambi”. Sarà assente anche Calabria per squalifica e al suo posto giocherà Dalot a destra con il solito Hernandez a sinistra. E se qualcuno è preoccupato per i casi Donnarumma e Calhanoglu, alle prese con i rinnovi di contratto, Pioli non lo è per nulla: “Siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono situazioni di poca serenità, i giocatori sono concentrati. Il club sta costruendo qualcosa di importante". Il Milan giocherà stasera con lo Spezia e poi osserverà lo scontro diretto tra Inter e Lazio in programma domani, importante per il primato in classifica in vista del derby della settimana prossima.