Milan, Pioli è tranquillo: "Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando"

Nonostante negli ultimi giorni siano stati fatti diversi nomi per la panchina del Milan del prossimo anno, Stefano Pioli è tranquillo: "Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando. Ho sempre sentito l’appoggio della società e so anche qual è il mio ruolo: c’è sempre da dimostrare. Sarà il lavoro sommato ai risultati a determinare le situazioni future. Ora penso solo a cercare di sfruttare assieme alla squadra questa situazione" le parole del tecnico rossonero ieri in conferenza stampa a Milanello riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.