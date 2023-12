Milan, Pioli ha lanciato un messaggio chiaro. Probabile formazione: torna Giroud, Leao no

Dopo le due vittorie consecutive in campionato, inframezzate dalla brutta sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League, il Milan cerca continuità: è questa la parola chiave risuonata nella settimana completa di lavoro a Milanello e nella conferenza stampa di Stefano Pioli di ieri, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta al "Gewiss Stadium" di Bergamo, in programma oggi alle 18:00.



Le parole di Pioli

Sono stati due mesi tostissimi per il Milan, ma i rossoneri sono lì a -6 dall'Inter capolista e a -4 dalla Juventus seconda e hanno intenzione di continuare a lavorare per combattere per lo Scudetto. Per fare ciò, chiaramente, bisognerà dare proprio quella continuità di risultati - e magari anche di prestazioni - a cui si è accennato in precedenza: "Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Contro l'Atalanta è un'altra grande opportunità. L'obiettivo minimo è arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più". Il messaggio di Pioli, trascritto per intero, è molto chiaro.

Contro l'Atalanta l'allenatore rossonero confermerà la formazione vittoriosa contro il Frosinone, eccezion fatta per il ritorno da numero 9 di Giroud (squalificato nei due match precedenti) al posto di Jovic, che andrà in panchina; certamente sono arrivate buone risposte dall'undici schierato sabato scorso, ma il motivo della conferma è da ritrovare nel fatto che nessun infortunato sarà recuperato, compreso Rafael Leao. Quindi: Maignan in porta, Calabria, Tomori, Theo (ancora adattato da difensore centrale) e Florenzi in difesa, Musah e Reijnders in mediana con Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic a supporto dell'unica punta Giroud.