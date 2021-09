Milan, Pioli: "Ibra? Vorrebbe essere Superman ma non lo è"

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "Ibrahimovic vorrebbe essere Superman ma ancora non ci riesce. Non ha avuto grandi miglioramenti. Ci siamo parlati ma non ci sarà domani, così come non ci sarà Giroud a causa di una lombalgia rimediata nel post Liverpool". Sono le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli il quale conferma l'assenza di Ibrahimovic e anche di Giroud domani nella sfida contro la Juventus. (ANSA).