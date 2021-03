Milan, Pioli: "Importante tornare a vincere, ora continuiamo"

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La delusione è stata forte, volevamo andare avanti, ma le due prestazioni ci hanno dato più motivazioni e sicurezza. Era la gara più difficile, i ragazzi hanno raschiato il barile per trovare tutte le forze possibili". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta a Sky Sport l'uscita dall'Europa League e la vittoria al Franchi. "Sapevamo che non potevamo essere brillantissimi ma l'importante era tornare alla vittoria - ha aggiunto -. Lo scudetto? Siamo partiti con altri obiettivi, adesso però siamo lì e ci giochiamo tutto. Abbiamo battuto un sacco di record, ma se non facciamo bene le prossime partite non ci porteranno a nulla". "Ibra fa bene a parlare di scudetto - ha proseguito commentando le parole dell'attaccante -. Dobbiamo provare a vincerle tutte, il nostro futuro dipende da noi, abbiamo le qualità per provare a vincere ogni singola gara. Tutte le partite saranno difficili, dobbiamo provare ad insistere. Più si va avanti e più le partite pesano. Ci sono tante squadre in lotta, noi vogliamo provare a starci" (ANSA).