Milan, Pioli l'aggregatore

La colazione si fa tutti insieme. Anche il pranzo, sempre tutti insieme. Sia che la squadra si alleni al mattino o al pomeriggio. L'importante è stare insieme e pensare tutti insieme al Milan. Sono le primissime novità introdotte da Stefano Pioli, nella vita quotidiana di Milanello. Per cementare la rosa, per arrivare all'allenamento non all'ultimo momento scendendo dalla macchina. Ma preceduti da un altro appuntamento, che fa gruppo e che fa metodo di lavoro.



A Stefano Pioli non piacciono giustamente le etichette, ma se queste sono state le settimane dell'aggregazione, il nuovo tecnico rossonero è stato certamente un aggregatore. La funzione della colazione e del pranzo tutti insieme non è solo umana e psicologica, ma anche e soprattutto metodologica per una buona predisposizione pre-allenamento oppure un buon seguito al lavoro sul campo.



Tutto questo è coerente con quello che accade, invece, il giorno della vigilia di una gara ufficiale. Dal momento che in ritiro non si sta tutti insieme ma ci si isola tra smartphone e computer, non è funzionale rimanere necessariamente in ritiro quando si gioca la domenica sera. Dopo la cena della vigilia, i giocatori possono raggiungere le proprie abitazioni e le loro famiglie per ritrovarsi la domenica mattina a Milanello nuovamente tutti insieme per la convocazione, la riunione tecnica, i convocati e la rifinitura entro le 10.00.



La stessa cosa non accadrà quando il Milan giocherà in casa in orario pomeridiano. Ma se si gioca la domenica sera, i giocatori vengono responsabilizzati e ottengono un attestato di fiducia: notte della vigilia in famiglia e poi tutta la giornata domenicale insieme a Milanello prima di partire per San Siro. Aggregazione, metodo e senso di responsabilità: il Milan vuole ripartire così.