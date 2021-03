Milan; Pioli, persa occasione non ci siamo ripetuti

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Abbiamo perso un'occasione. Poteva essere una settimana eccezionale dopo Verona e Manchester United ma non siamo riusciti a ripeterci. Abbiamo fatto una buona gara ma contro un avversario così non basta. L'Inter? E' andata fortissimo dopo l'esclusione in Europa. Quando ha potuto preparare bene le partite": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della sconfitta contro il Napoli a San Siro. "Rigore? L'ho rivisto. C'era un po' di più piuttosto che no", afferma Pioli che evita le polemiche esplicite. "Le assenze? Pensate all'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez o la Juve senza Ronaldo, Morata e Chiesa. Ecco, noi abbiamo giocato molte partite senza Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu". (ANSA).