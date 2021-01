Milan, Pioli sfida l’emergenza infortuni e apre ai rinnovi di Donnarumma e Calhanolgu

Il momento del Milan è delicato a causa della valanga d’infortuni che stanno togliendo a Pioli tante scelte di formazione, ma dal punto di vista mentale e dell’identità di squadra l’allenatore è sempre più convinto che la sua creatura sia d’alta classifica: “Sono sicuro che vedrò i miei giocatori determinati e vogliosi di fare una bella partita. C’è da stringere i denti adesso ma dobbiamo farlo, vogliamo mettere in campo una prestazione convincente”, ha spiegato il tecnico rossonero in vista dell’impegno di questa sera contro il Torino. E pure stavolta dovrà fare a meno di 7 giocatori come contro la Juve, quasi tutti titolari. Mancheranno Ibrahimovic, Gabbia, Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Rebic, Calhanoglu, quest’ultimo per un’infiammazione alla caviglia. Tonerà dalla squalifica Tonali che prenderà il posto accanto a Kessie. Nonostante le defezioni il Milan ha intenzione di rialzarsi subito dal ko contro la Juve: “Noi ci sentiamo forti. I ragazzi me lo dimostrano ogni giorno in allenamento: è una squadra che non molla mai, che ci crede. E fanno bene a crederci, perché i risultati dicono che siamo una squadra forte, ma dobbiamo mantenere questo livello per restare forti. Ad aprile vedremo meglio la classifica e capire dove possiamo arrivare, ma siamo ambiziosi". Settimana prossima sarà importante in casa Milan per i rinnovi di contratto. E’ previsto un summit in sede con l’agente di Calhanoglu per trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta. Pioli è sembrato molto positivo per i prolungamenti di Donnarumma e del trequartista turco: “Credo ci sia la volontà della proprietà di rinnovare i contratti in scadenza, c'è una trattativa - ha detto l’allenatore -. Ma la cosa positiva è che ci sia la volontà da entrambe le parti di proseguire. La cosa che conta è vedere i ragazzi attenti e sereni". C’è ancora da trattare ma dalla sede filtra ottimismo.